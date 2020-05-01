13:28 | 15.05.2020

Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге стартовал весенний призыв 2020 года. На призывных пунктах организован особый режим, чтобы не допустить распространение коронавируса среди новобранцев, военнослужащих и сотрудников комиссариата.



На входе в военные комиссариаты установлена барьерная термометрия и выдаются защитные маски. Перемещение молодых людей по специалистам призывной комиссии организовано малыми группами с соблюдением дистанции, в день медкомиссию проходят не больше 40 человек. Вызов на итоговое заседание призывной комиссии проводится по одному человеку в изолированном крыле здания военкомата. Несколько раз в день помещения военкомата обрабатывают спецсредствами, в кабинетах и коридорах установлены ионизаторы.



В остальном медкомиссия проходит без изменений, категорию здоровья будущих военнослужащих определяют врачи-специалисты.



«Тесты у призывников будут браться на областном сборном пункте. Мы обеспечены всем необходимым, чтобы провести благополучный призыв, это и дезинфицирующие средства, и средства защиты органов дыхания», – пояснил военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга Вячеслав Пушкарёв.



По словам начальника отдела призыва Свердловского областного военкомата Вадима Денисова, доставка на сборный пункт осуществляется специально подготовленным транспортом.



Первые новобранцы из Екатеринбурга отправятся в войска после 20 мая. Всего из уральской столицы планируется призвать на срочную службу 877 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»