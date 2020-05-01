Два жителя Камышлова незаконно получали пенсии по случаю потери кормильца

12:03 | 15.05.2020

Фото: Shutterstock

В Камышлове прокуратура выявила случаи незаконного получения социальной пенсии по потере кормильца.



Установлено, что молодой человек, получатель социальной пенсии по потере кормильца, не предоставил в Управление Пенсионного фонда РФ сведения о том, что он отчислен из образовательного учреждения, что влечет за собой прекращение выплаты пенсии на основании положений Федерального закона от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Всего за период с июля по октябрь 2018 года молодым человеком незаконно были получены более 34 тысяч рублей.



Также в результате проверки аналогичный случай выявлен в отношении еще одного лица.



По материалам прокурорской проверки органами дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).



Расследование одного из указанных уголовных дел завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его для рассмотрения по существу мировому судье Камышловского судебного района.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»