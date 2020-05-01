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13:45 | 14.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге опустился до 1.2 балла

Сегодня, 14 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге составляет всего 1.2 балла. Это значит, что на улице много людей.

Напомним, что накануне губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому теперь людям разрешается гулять и заниматься спортом, но только в компании не более двух человек. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в России сильно снизились показатели индекса самоизоляции. Так, в Челябинске индекс равен 1.1 балла, в Нижнем Тагиле и Перми – 1.7 балла, а в Москве – 2.4 балла.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области подтвердили еще 64 случая коронавирусной инфекции. Берегите свое здоровье и здоровье близких.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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