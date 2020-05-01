В Свердловской области подтвердили еще 64 случая коронавируса

12:41 | 14.05.2020

Фото: mitropolia74.ru

За сутки на Среднем Урале подтвердили еще 64 случая новой коронавирусной инфекции. Кроме того, зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19. Речь идет о возрастном пациенте, которого госпитализировали в связи с осложнениями хронических заболеваний.



Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» лабораторно подтвердили вирус у жителей Екатеринбурга (+36), Арамиля, Артемовского, Березовского, Верхотурья, Камышлова, Красноуральска, Невьянска, Новоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Сысерти, Талицы, а также у двух жителей других регионов (изолированных в санатории на территории Камышловского района).



Всего в Свердловской области зафиксированы 2362 случая коронавируса. Состояние 19 пациентов оценивается как тяжелое, 49 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.



Также за сутки из больниц по выздоровлению выписали 40 человек. За время эпидемии уральские врачи вылечили уже 574 заболевших.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»