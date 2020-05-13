От укусов клещей пострадали более 7 тысяч свердловчан

23:04 | 13.05.2020

Фото: informator.press

7183 жителя Свердловской области пострадали от присасывания клещей, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Отмечается, что этот показатель на 7% выше аналогичного периода 2019 года. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» врачи госпитализировали 9 человек, а с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» 18 человек.



Добавим, что на сегодняшний день проведены акарицидные обработки 673 га из запланированных 12200 га.



Медики напоминают, что надежной защитой от энцефалита является вакцинация. По данным на 12 мая в области проведено 49165 вакцинаций и 92742 ревакцинации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»