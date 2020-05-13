Новости дня
23:04 | 13.05.2020
Фото: informator.press
От укусов клещей пострадали более 7 тысяч свердловчан
Отмечается, что этот показатель на 7% выше аналогичного периода 2019 года. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» врачи госпитализировали 9 человек, а с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» 18 человек.
Добавим, что на сегодняшний день проведены акарицидные обработки 673 га из запланированных 12200 га.
Медики напоминают, что надежной защитой от энцефалита является вакцинация. По данным на 12 мая в области проведено 49165 вакцинаций и 92742 ревакцинации.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
13.05.2020
23:04 | 13.05.2020
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