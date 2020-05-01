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15:49 | 13.05.2020
Фото: vesti-sudak.ru
Школьные выпускные в Свердловской области пройдут в режиме онлайн
Чиновник отметил, что День Победы стал показательным примером того, что массовое мероприятие реально провести в режиме онлайн: «Так можно проводить крупные мероприятия. Опыт празднования 9 Мая это показал».
Добавим, школьники до конца учебного года останутся на дистанционном обучении, при этом нагрузка будет снижена. «Последние недели рекомендуем организовать дистанционное обучение так, чтобы не ставить отметок, не задавать домашние задания. Больше проводить повтор ранее пройденного материала. Не надо нагрузки большой, – отметил Биктуганов. – Мы понимаем, сколько сложностей в семье, когда ребенок не справляется и нужна помощь родителя, учителя тоже перегружены».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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