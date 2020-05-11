В России подтвердили коронавирус еще у 10 899 человек

За сутки в России лабораторно подтвердили коронавирус еще у 10 899 человек в 83 регионах, из них 4704 (43,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах.Из больниц по выздоровлению выписано 3711 человек. Таким образом, за весь период эпидемии в стране врачи вылечили 43 512 человек.Также за сутки зарегистрировано 107 летальных случаев. Всего от коронавируса в России скончалось 2116 человек.