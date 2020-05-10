Новости дня
18:06 | 11.05.2020
Прокуратура проведет проверку по факту сноса могилы ветерана ВОВ в Екатеринбурге
Родственники Павла Павловича Кочегарова, который участвовал в боях на Ленинградском фронте, Центральном фронте и в Восточной Пруссии, пришли прибраться на могиле и обнаружили, что она теперь практически отсутствует, а на месте захоронения установлена свежая могила постороннего человека, который не является родственником ветерана ВОВ.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура проверит достоверность информации и в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям должностных лиц кладбища по уничтожению (повреждению) места захоронения ветерана Великой Отечественной войны. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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