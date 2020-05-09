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15:21 | 11.05.2020

В Екатеринбурге снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны

От захоронения осталась лишь металлическая оградка с Георгиевской лентой

Родственники ветерана Великой Отечественной войны, похороненного в советские годы на Восточном кладбище на улице Шефской, возмущены чудовищным отношением к захоронению – его попросту снесли, и теперь на этом месте чужая могила постороннего человека.

Как рассказали родственники ветерана корреспонденту veved.ru, Кочегаров Павел Павлович был призван на службу в ноябре 1941 года, в 1942 году участвовал в боях на Ленинградском фронте, где был ранен, и на Центральном фронте, где был тяжело ранен во время инженерной разведки местности для маскировки танков. В 1945 году участвовал в боях в Восточной Пруссии (на нынешней территории Калининградской области), но даже будучи раненым, оставался в строю.

Кочегаров Павел Павлович награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», Орденом Славы III степени.

Он был похоронен в 1976 году на Восточном кладбище в Екатеринбурге. Ежегодно 9 мая прибраться на кладбище приходил его внук Игорь Юрьевич. Не смог он прийти только в 2019 году, когда занимался похоронами сына ветерана. Его хотели похоронить рядом с отцом на Восточном кладбище, но там выставили заоблачный ценник – пришлось захоронить рядом с супругой на кладбище в поселке Старопышминск.

Придя 9 мая в этом году, Игорь Юрьевич обнаружил, что могила ветерана, его дедушки, исчезла. На её месте появилась новая – некоего Падерина М.В., с родственниками которого ветеран общался при жизни. Он позвонил представителям кладбища, но в ответ услышал лишь хамское обращение.

«Они попросили у меня документы на могилу дедушки, но какие могут быть документы, когда его захоронили еще в советские годы? Ему при жизни приходилось воевать с фашистами, а теперь с ним мертвым воюют те, за кого он ей рисковал. Где теперь оплакивать близкого человека?», – говорит Игорь Юрьевич.

Его возмущает также и то, что те, кто был причастен к сносу могилы, прекрасно знали, что в ней захоронен ветеран Великой Отечественной войны. От могилы лишь осталась металлическая оградка, к которой в свое время была привязана Георгиевская лента.

В Екатеринбурге снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны


Игорь Юрьевич уже обратился в Министерство обороны РФ на имя генерала армии Сергея Шойгу с просьбой разобраться в ситуации и в прокуратуру, чтобы силовики привлекли виновных к ответственности.

По данным veved.ru, заказчик нового захоронения представил в администрацию кладбища свидетельство о смерти ветерана, на основании которого ему дали разрешение на захоронение в родственную могилу, но, по словам Игоря Юрьевича, Падерин М.В. и Кочегаров Павел Павлович родственниками не являлись. Кроме этого, даже если гипотетически можно установить их родственную связь, зачем было сносить памятник ветерану?

Добавим, что формально в действиях пока неизвестных лиц усматривается ч.1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение мест захоронения, надмогильных сооружений»).

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»

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