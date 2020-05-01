Прокуратура Свердловской области увековечила имена прокуроров – Героев Советского Союза

15:25 | 8.05.2020

Фото: Прокуратура Свердловской области

В здании прокуратуры Свердловской области сегодня открыты мемориальные доски славы в честь трех прокуроров – Героев Советского союза. Ранее в здании прокуратуры был открыт мемориальный комплекс с увековечиванием в бронзе на мраморных плитах 248 имен прокуроров-фронтовиков.



Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, всего в боях и сражениях на фронтах Великой Отечественной войны принимали участие 496 работников прокуратуры Свердловской области.



Мемориальные доски славы, установленные сегодня, посвящены:



– Механику-водителю танка 252 танкового полка 2-го Украинского фронта младшему сержанту Виктору Павловичу Кузнецову. Он 21 августа 1944 года во встречном танковом бою в районе румынского города Яссы первым ворвался в боевые порядки врага, уничтожил самоходную установку «фердинанд», два орудия, два пулемета и много живой силы противника. Будучи ранен, остался в строю.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Виктору Кузнецову, после демобилизации служившему в прокуратуре г. Свердловск-44, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8929).



– Чернышенко Виктору Семеновичу, который с октября 1943 года в качестве стрелка-радиста танка Т-34 участвовал в боях с захватчиками в составе танковой бригады на 2-м Прибалтийском фронте. Героический подвиг совершил в боях за освобождение Псковской области. В танковой атаке за овладение высотой у деревни Демешково Невельского района Псковской области 17 декабря 1943 года боевая машина сержанта Чернышенко попала под сильный заградительный огонь противника. Раненого командира танка пехотинцы вынесли в тыл, а экипаж продолжил бой. На третий день в живых остался один стрелок-радист Виктор Чернышенко и прибывший на помощь старший сержант Соколов.



Два героя-танкиста несколько суток вели бой, отражая контратаки фашистских солдат, окружавших танк. Когда кончились боеприпасы, вели огонь из личного оружия и гранатами. Стреляли по врагу лишь тогда, когда те приближались близко. Оба были несколько раз ранены, остались без продовольствия и воды, в холодном железном корпусе танка, но не сдавались. В таком положении они находились 13 суток, истекая кровью, голодные, обмороженные, продолжали оборонять свой танк. Лишь 30 декабря 1943 года в результате наступления наших частей территория, на которой находился танк, была освобождена. Соколов и Чернышенко были вынесены из танка. Герой-танкист больше года провел в госпиталях на Урале, у него были ампутированы обе ноги.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года за проявленное мужество и героизм сержанту Виктору Чернышенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



Позднее за выдающиеся заслуги перед государством Виктору Семеновичу Чернышенко присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.



– Главному старшине Днепровской военной флотилии Геннадию Попову, который в июне-июле 1944 года в боях у деревни Скрыгалово, села Дорошевичи и за Пинском (Белоруссия), выполняя обязанности помощника командира разведывательного отряда, умело обнаруживал огневые точки противника и по радио вызывал на них огонь корабельной артиллерии. В бою, заменив погибшего командира, он уверенно командовал отрядом при проведении десантных операций по разведке и захвату плацдарма, отражении вражеских контратак. Участвовал в боях на реке Буг, при освобождении Бреста, в форсировании рек Вислы, Одера, Шпрее.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.03.1945 Геннадию Попову было присвоено звание Героя Советского Союза. С августа 1949 года по март 1953 года работал в органах прокуратуры Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»