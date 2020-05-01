У граждан, соблюдавших самоизоляцию, сохранятся поездки по «ЕКАРТЕ»

18:14 | 7.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Гражданам, добросовестно соблюдавшим самоизоляцию, перенесут период действия проездных билетов и продлят неиспользованные поездки, об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.



Продление проездных билетов будет производиться по факту отмены режима ограничительных мероприятий. С условиями продления для разных тарифов можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.



Стоит отметить, что если держатель «ЕКАРТЫ» не соблюдает режим и передвигается на транспорте, то ему нужно пополнять карту на общих основаниях.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»