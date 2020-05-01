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18:44 | 6.05.2020

Свердловчан с бессимптомным течением заболевания коронавирусом будут лечить дома

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что часть пациентов с бессимптомным или легким течением заболевания может получать медицинскую помощь дома.

– Это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами, – пояснил Куйвашев. – Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это сделать.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1353 случаев COVID-19. Состояние 22 пациентов оценивается как тяжелое, 61 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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