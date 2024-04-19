Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в переулке Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса зафиксировано в Сысерти. Ехать общественному транспорту, следовавшему междугородним маршрутом, помешал автомобиль иностранного производства.Женщина в автомашине марки «Рено» нарушила правила дорожного движения, когда поворачивала в переулок на одной из улиц города Сысерть. Перед этим она должна была пропустить проезжающий автобус ПАЗ, но не сделала этого, в результате чего и произошло столкновение.Сама же нарушительница и пострадала за несоблюдение правил: с места происшествие её увезли в больницу. О характере полученных гражданкой 1966 года рождения травм не сообщается. Зато известно, что ни водитель автобуса, ни пятнадцать его пассажиров в аварии не пострадали. К слову, ехали они по маршруту «Двуреченск-Арамиль-Екатеринбург».