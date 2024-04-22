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Почти две недели о разбившемся на Эльмаше подростке напоминает стихийный мемориал
Фото Антона Каптелова
В Екатеринбурге на улице Энтузиастов перед одним из высотных домов уже больше недели лежат цветы и игрушки. Именно на этом месте 12 апреля был найден мальчик, который выпал из окна.
Разбившемуся мальчику было всего десять лет. Дома, когда произошла трагедия, он находился со своей родственницей. О причинах, по которым ребёнок упал с 18 этажа, официальных заявлений так и не было, но ранее в СМИ поступала информация, что мальчик состоял на учёте в психдиспансере.
Уже на следующий день на месте трагедии появились первые цветы. Со временем к ним добавились игрушки, детские книжки. Стоит отметить, что за прошедшие с момента происшествия почти две недели стихийный мемориал не уничтожен и каких-либо вандальских действий в его отношении не замечено, что довольно удивительно, учитывая оживлённость улицы Энтузиастов и общую вечно неспокойную обстановку в микрорайоне Эльмаш. Прохожие с уважением относятся к чужому горю, даже если не знают, что же именно произошло в этом месте.
Разбившемуся мальчику было всего десять лет. Дома, когда произошла трагедия, он находился со своей родственницей. О причинах, по которым ребёнок упал с 18 этажа, официальных заявлений так и не было, но ранее в СМИ поступала информация, что мальчик состоял на учёте в психдиспансере.
Уже на следующий день на месте трагедии появились первые цветы. Со временем к ним добавились игрушки, детские книжки. Стоит отметить, что за прошедшие с момента происшествия почти две недели стихийный мемориал не уничтожен и каких-либо вандальских действий в его отношении не замечено, что довольно удивительно, учитывая оживлённость улицы Энтузиастов и общую вечно неспокойную обстановку в микрорайоне Эльмаш. Прохожие с уважением относятся к чужому горю, даже если не знают, что же именно произошло в этом месте.
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