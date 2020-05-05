В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса

12:45 | 6.05.2020

Фото: ura.news

На Среднем Урале медики выявили 76 новых случаев COVID-19, об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1353 случаев коронавируса.



Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.



Обновлена печальная статистика смертности, за сутки в регионе короновирус послужил причиной смерти двух человек. За весь период в регионе скончались три человека.



За сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев COVID-19 в 82 регионах. Всего в стране зарегистрировано 165 929 случаев.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»