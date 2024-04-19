Посреди весны на свердловских трассах вновь разгребают снежные завалы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Снегом засыпало участок загородной трассы между Екатеринбургом и Серовом, — предупреждает Свердловская госавтоинспекция. Типичных зимних осадков посреди весны выпало здесь так много, что дорожникам опять пришлось выводить снегоуборочную технику.Сообщение Госавтоинспекции касается 157 километра трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил -Серов». В районе поселка Горноуральский Пригородного района города Нижний Тагил проезжая часть заметена снегом. Помимо работников дорожных служб это добавило работы и сотрудникам ДПС — их экипажи вывели на данный участок, чтобы обеспечить безопасность движения. Ситуация осложняется тем, что многие уральские автомобилисты, обрадованные растаявшим снегом и, казалось, установившимся теплом, успели поменять зимние шины на летние. Таких торопыг Госавтоинспекция вообще просит временно воздержаться от поездок по указанной трассе.Ранее сегодня сообщалось, что снегопады снизили видимость на нескольких других трассах Свердловской области. Упоминались автодороги «Нижняя Тура-Качканар» и «Нижний Тагил-Нижняя Салда».Екатеринбург снегопады пока обошли стороной. Но, учитывая невысокую температуру «за бортом», можно ожидать, что и уральскую столицу «накроет». По крайней мере, синоптики не исключают выпадение снега в Екатеринбурге в ближайшие четверг и пятницу.