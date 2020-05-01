Новости дня
15:18 | 6.05.2020
Фото: Яндекс, карта самоизоляции
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.6 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1.8 баллами, затем идут Пермь и Тюмень с 1.7 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.3 балла, в Кургане самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.2 балла.
В Сибири индекс самоизоляции остается на низком уровне, но в этот раз он выше, чем на Урале: Новосибирск – 2.0 балла, Новокузнецк и Томск – 1.8 балла; в Кемерово индекс самоизоляции составляет 1.6 балла.
Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале медики выявили 76 новых случаев COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1353 случаев коронавируса.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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