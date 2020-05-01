Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд

15:18 | 6.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 6 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. Помимо прочего, индекс оказался рекордно низким и для самой столицы Урала. На данный момент он составляет 1.5 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.6 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1.8 баллами, затем идут Пермь и Тюмень с 1.7 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.3 балла, в Кургане самый низкий на Урале индекс самоизоляции – 1.2 балла.



В Сибири индекс самоизоляции остается на низком уровне, но в этот раз он выше, чем на Урале: Новосибирск – 2.0 балла, Новокузнецк и Томск – 1.8 балла; в Кемерово индекс самоизоляции составляет 1.6 балла.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале медики выявили 76 новых случаев COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1353 случаев коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»