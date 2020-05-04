Эвакуационный рейс из Израиля в Екатеринбург перенесли

10:42 | 5.05.2020

Фото: aviav.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла эвакуационный рейс из Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург.



Изначально вылет был запланирован на 15:10 6 мая, однако позже было принято решение, что отправиться домой россияне смогут 7 мая.



Для того чтобы попасть на борт рейса U6–3644 пассажирам придется заплатить 400 евро. В Россию вернутся не только жители Свердловской области, но и ещё 13 регионов страны: Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, республик Калмыкия, Адыгея, Башкортостан, Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев и Ханты-Мансийского автономного округа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»