Врачи-инфекционисты из Асбеста получили 500 комплектов защитной одежды

13:35 | 4.05.2020

Фото: пресс-служба ОАО "Ураласбест"

Врачи городской больницы Асбеста получили 500 спецкостюмов для защиты от коронавируса. Средства на закупку костюмов выделили благотворители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).



Как сообщает пресс-служба ОАО «Ураласбест», спецодежда предназначена для защиты медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ. Эти костюмы используют при работе с пациентами с подозрением на коронавирус.



За помощью в отделение СОСПП по городу Асбесту обратился главный врач городской больницы Игорь Брагин. «Это опасная инфекция, в этих условиях защита медперсонала – важнейшая задача всего общества. Я благодарю Союз промышленников и предпринимателей за оказанную помощь. Это гарантия того, что медики, а значит и пациенты, вернутся домой здоровыми», – рассказал главврач.



На сегодняшний день бизнесмены пожертвовали медицинским организациям порядка 13 миллионов рублей. На эти деньги были куплены аппараты ИВЛ и средства защиты для медиков Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Ещё три миллиона было выделено на прибор ПРЦ-диагностики для больницы Каменска-Уральского.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»