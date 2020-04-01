Московские блогеры-мусульмане голодают в обсерваторе под Екатеринбургом

17:13 | 29.04.2020

Фото: somanyhorses.ru

Известные блогеры-мусульмане Хиза Зарипов и Лусик Карапетян из Москвы рассказали, что они третий день вынужденно голодают в обсерваторе, развернутом на базе отдыха «Остров сокровищ» под Екатеринбургом. Об этом сообщает издание ЕАН.



Дело в том, что туристы, вернувшиеся из Арабских Эмиратов, соблюдают пост в Рамадан, по которому принимать пищу можно только после 20:00. Добровольцы привозят еду второй день, но администрация базы отдыха отказывается передавать продукты. Также знакомым блогеров не удалось передать им микроволновку.



Инстаграм-знаменитости отмечают, что еду разносят днем и она не подходит для соблюдения поста. Помимо прочего, во всем корпусе отключен Интернет. Туристы предполагают, что это сделано, чтобы они не могли опубликовать видеозаписи с возмущениями.



Напомним, с 25 апреля на базе «Остров сокровищ» разместили в обсервации туристов из Индии. 27 апреля к ним были подселены туристы из ОАЭ. Находящимся в обсерваторе гражданам не разрешается покидать свои номера в течение 14 дней.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»