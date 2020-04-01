Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ в Костромской и Свердловской областях

16:15 | 29.04.2020

Фото: yandex.ru

Порядка 1,5 тысяч просроченных аппаратов ИВЛ изъято сотрудниками правоохранительных органов в Свердловской и Костромской областях. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на МВД.



Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, операция силовиков проходила в Подмосковье, там, у аферистов была изъята партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Фаза-5НР» сомнительного происхождения. По ее словам, оборудование, произведенное 20-21 год назад, продавалось без сертификатов и других документов. Торговля шла в поселке Гжель Раменского района Подмосковья.



«Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей… Проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ», - сказала Волк.



Напомним, в Свердловскую область накануне вечером доставили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.



Помимо прочего, как ранее рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, компании «РУСАЛ» и СУБР отправили по одному аппарату в Краснотурьинскую городскую и в Североуральскую центральную городскую больницы.



Также, для борьбы с коронавирусом из некоторых городов Свердловской области в инфекционную больницу Нижнего Тагила переданы 26 аппаратов ИВЛ.



Добавим, в Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 629 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»