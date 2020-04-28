Новости дня
12:04 | 29.04.2020
Фото: Федор Серков
Роспотребнадзор призывает екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию в майские праздники
Санитарные врачи призывают екатеринбуржцев не ходить в людные места и отказаться от встреч с близкими и знакомыми, а поздравить их с праздниками по телефону. При выходе из дома необходимо надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, следует продолжать уборку жилья дезинфицирующими средствами.
Также по возможности стоит отказаться от любых поездок. Однако, если отложить их нельзя, необходимо придерживаться нескольких правил:
• не расширять круг общения;
• обеспечить домашний режим близким людям старшего возраста;
• уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте, куда планируете приехать;
• отдать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы добраться до места;
• в общественном транспорте обязательно носить маску и перчатки, не дотрагиваться до лица;
• провести тщательную уборку помещений, например, дачного дома;
• мыть руки после поездки в общественном транспорте, перед приготовлением и приёмом пищи;
• при появлении симптомов инфекционного заболевания – немедленно обратиться за медпомощью.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 539 заболевших коронавирусом.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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