Роспотребнадзор призывает екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию в майские праздники

12:04 | 29.04.2020

Фото: Федор Серков

Роспотребнадзор рекомендует жителям уральской столице продолжать соблюдать режим самоизоляции в предстоящие майские праздники и нерабочие дни. Соответствующее письмо за подписью главного государственного санврача РФ Анны Поповой поступило в регионы.



Санитарные врачи призывают екатеринбуржцев не ходить в людные места и отказаться от встреч с близкими и знакомыми, а поздравить их с праздниками по телефону. При выходе из дома необходимо надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, следует продолжать уборку жилья дезинфицирующими средствами.



Также по возможности стоит отказаться от любых поездок. Однако, если отложить их нельзя, необходимо придерживаться нескольких правил:



• не расширять круг общения;

• обеспечить домашний режим близким людям старшего возраста;

• уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте, куда планируете приехать;

• отдать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы добраться до места;

• в общественном транспорте обязательно носить маску и перчатки, не дотрагиваться до лица;

• провести тщательную уборку помещений, например, дачного дома;

• мыть руки после поездки в общественном транспорте, перед приготовлением и приёмом пищи;

• при появлении симптомов инфекционного заболевания – немедленно обратиться за медпомощью.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 539 заболевших коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»