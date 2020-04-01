Опештраб Свердловской области опроверг информацию о полном запрете продажи алкоголя в майские праздники

16:23 | 28.04.2020

Фото: franch.biz

В Свердловской области на данный момент продолжают действовать введенные указом губернатора Евгения Куйвашева ограничения на розничную продажу алкоголя с 19:00 до 10:00 по местному времени. Обо всех изменениях оперштаб информирует жителей.



Отметим, в мессенджерах жителей Свердловской области распространяется информация о полном запрете на продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая, а также о запрете на торговлю горючими веществами, в том числе древесным углем. Однако, как сообщает оперштаб региона, такие меры предприняты в Курганской области и не распространяются на Свердловскую.



При этом обращаем внимание на необходимость в сегодняшних условиях особенно серьезно подойти к соблюдению всех ограничений, действующих в Свердловской области. Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»