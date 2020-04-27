Танцоры Екатеринбурга смогут принять участие в онлайн-проекте «Танцуем дома»

14:58 | 28.04.2020

Фото: gu-ural.ru

Управление культуры горадминистрации Екатеринбурга и театр «Провинциальные танцы» приглашают танцующих жителей уральской столицы принять участие в онлайн-проекте «Танцуем дома», который состоится 29 апреля 2020 года.



Участники творческого флешмоба, приуроченного к Международному дню танца, исполнят танцы народов мира. Главная тема для вдохновения танцоров-любителей – Год народного творчества.



Для участия в креативном проекте необходимо:

- записать видеоролик с исполнением фрагмента любого народного танца или танца любого другого направления, куда будут включены народные, фольклорные элементы. Продолжительность видео – до 1 минуты;



- сделать видеозарисовку или создать настоящий онлайн-шедевр с костюмами, декорациями, художественной съёмкой и монтажом.



Видео необходимо выложить на файлообменник и прислать ссылку по адресу ekadance@mail.ru. В теме письма обязательно указать «День танца участие». В письме указываются имя исполнителя и/или название танцевального коллектива, а также ссылки на личные или творческие аккаунты в социальных сетях (по желанию).



Все творческие проекты можно будет увидеть на сайте театра, а финальную подборку – в социальных сетях с единым хэштегом #dance_day.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»