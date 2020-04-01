В Екатеринбурге опечатали магазин «Курико»

11:23 | 27.04.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Белореченская, 11 по решению суда на 15 суток приостановили деятельность магазина «Курико». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Деятельность магазина была приостановлена из-за нарушения исполнения указа президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и указа губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Выяснилось, что владелец «Курико» не организовал меры по усилению дезинфекционного режима. В магазине отсутствовала разметка дистанции между покупателями, а также не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар.



Суд признал вину хозяина магазина и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности магазина по реализации товаров на 15 суток. Судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещения. Должника предупредили об ответственности, если он решит незаконно возобновить деятельность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»