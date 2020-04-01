В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находится 11096 граждан

19:55 | 23.04.2020

Фото: markets.businessinsider.com



В Свердловской области под наблюдением медиков из-за COVID-19 находится 11096 граждан, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



За сутки врачи обследовали 981 человека. Заболевание коронавирусом подозревают у 267 человек.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области выявлен 271 случай коронавируса, при этом 65 человек уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»