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10:26 | 23.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Нижнем Тагиле подходит к концу капремонт Черноисточинской плотины

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт Черноисточинской плотины приближается к своему завершению. Чтобы работы завершились в 2020 году из городского бюджета выделено 10 миллионов рублей. Общая сумма затрат на ремонт составляет 64 миллиона рублей.

Напомним, ремонт гидротехнического сооружения начался в 2018 году и в конце 2019 года должен был завершиться. Однако в то время были обнаружены опорные детали, предположительно, демидовских времен. Тогда было принято решение об укреплении опорной конструкции.

В ближайшее время рабочие уложат металлический шпунт поверх деревянного, а верхнюю часть стенок подводящего канала забетонируют, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, в дальнейшем область рассчитывает получить более 500 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища в рамках национального проекта «Экология».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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