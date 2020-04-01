В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК задержали продавца оптовой партии медицинских масок

Сотрудники свердловской полиции пресекли незаконную продажу оптовой партии медицинских масок в Екатеринбурге. Задержание продавца проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Операция прошла днём 20 апреля.Продавец намеревался продать подставному покупателю более 25 тысяч медицинских масок стоимостью 29 рублей за каждую. Сам он их приобрел в Китае.Добавим, что с заявлением в полицию о намечающейся сделке обратился координатор партпроекта «»Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он лично вышел на продавца, в отношении которого в настоящее время проводится проверка. Продукция изъята.