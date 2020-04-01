Виновных в массовом заражении коронавирусом в екатеринбургской больнице накажут

18:01 | 20.04.2020

Фото: Нина Алексеева

В Екатеринбурге серьёзно накажут виновных в том, что в больнице №1 коронавирус подхватили 78 человек. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Материалы передали в прокуратуру.



«Будет ответственность самого широкого профиля. Все те, кто виноват в ситуации, будут нести жесткое наказание. Надо понимать, что это уже не шутки»,- сказал Креков.



Максимальное количество медперсонала, которые работают в инфекционных стационарах, будут расселены в гостиницы. Риски и для семей, и самих докторов повышены.



О нынешнем режиме работы больницы рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



«Больница работает в качестве инфекционного госпиталя. Самое главное, что всего семь человек имеют какие-то признаки заболевания. Остальные без признаков. Будем наблюдать, проводить профилактическое лечение. Надеюсь, оно будет успешным»,- отметил Цветков.



Также министр здравоохранения Свердловской области рассказал о том, почему произошла такая вспышка и кто к этому причастен.



«Нет, конечно, речи никакой, что это сделали врачи. К сожалению, это действительно касалось средних медицинских работников и младшего персонала, кто не до конца выполняли все те инструкции, которые существуют»,- сообщил Цветков.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»