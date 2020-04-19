Полиция Екатеринбурга за выходные собрала более ста материалов о нарушении самоизоляции

10:37 | 20.04.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В минувшие выходные в Екатеринбурге полиция и МЧС провели совместные рейды, в ходе которых были проверены парковые зоны, где находились граждане.



Сотрудники полиции разъясняли гуляющим необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также общественного порядка. Кроме того, горожанам напомнили правила пожарной безопасности.



Напомним, постановлением главы Екатеринбурга № 711 от 16.04.2020 с 18 апреля на территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим. Данным постановлением гражданам запрещено посещение лесов и торфяных массивов, а также разведение открытого огня использование открытого огня и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание растительности и растительных остатков.



Всего за 18 и 19 апреля сотрудники полиции составили 28 протоколов по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), 33 протокола по статье 20.20 (Потребление алкоголя в общественных местах), а также за иные правонарушения.



Силовиками собрано 104 материала о нарушении правил самоизоляции – эти материалы направят в Министерство общественной безопасности Свердловской области для составления протоколов предусмотренных статьей 38 ЗСОоАП. В свою очередь, сотрудниками МЧС составлен один протокол в отношении гражданина, который готовил шашлыки в лесопарковой зоне микрорайона Академический.



Профилактические рейды на территории Екатеринбурга будут продолжаться. Полиция Екатеринбурга призывает граждан соблюдать требования законодательства в сфере санитарно-эпидемических норм и противопожарный режим.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»