В России зарегистрировали 6 060 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России подтвердили 6 060 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в стране зарегистрировано 42 853 заболевших в 85 регионах.Почти 43% новых заражённых не имели клинических проявлений болезни.Выписано по выздоровлению 234 человека, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.За сутки в РФ умерли 48 пациентов с коронавирусом – 28 в Москве, 9 в Московской области, 3 в Пензенской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 в Липецкой области, 1 в Краснодарском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Мурманской области, 1 Республике Ингушетия, 1 в Новосибирской области. За весь период в России от коронавируса скончался 361 человек.Отметим, что по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки – 6060 Россия вышла на второе место. На первом с 32491 выявленными за сутки случаями заболевания коронавирусом находятся США.