В Свердловской области в ДТП пострадали два человека

14:38 | 17.04.2020

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сегодня утром в Нижней Туре произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.



Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, 21-летняя девушка-водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Carina, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Nissan Juke.



В результате столкновения пострадала 33-летняя женщина - пассажир автомобиля Nissan Juke.



Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автолюбителям о том, что водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция за нарушение закона предусматривает от 18 до 24 месяцев лишения свободы с наложением штрафа в размере 30 000 рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»