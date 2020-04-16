В столице Урала водитель «семерки» устроил массовое ДТП и скрылся

13:15 | 17.04.2020

Фото: читатель E1.RU

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД и автовладельцы ищут водителя белого ВАЗ-2107, из-за которого в четверг, 16 апреля, произошла массовая авария на улице Черняховского, 57е.



Как рассказали свидетели ДТП, «семерка» двигалась по улице Черняховского со стороны Инженерной, скорость движения было около 100 км/ч. Водитель не справился с управлением и влетел в машины, стоящие на парковке. У водителя KIA врачи диагностировали сотрясение мозга. А после столкновения водитель и пассажир отечественной легковушки выскочили из автомобиля и убежали.



В ГИБДД подтвердили, что сейчас ведется розыск водителя «семерки». Всего в ДТП оказались повреждены четыре машины: KIA, Hyundai, Lada Granta и ВАЗ-2107.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»