В Свердловской области прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей бывшим сотрудникам предприятия

17:35 | 16.04.2020

Фото: polevskoy.bezformata.com

Прокуратура Полевского проверила МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского городского округа на соблюдение требований трудового законодательства в деятельности.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ведомство обратились работники этого предприятия. Оказалось, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы и иных причитающихся выплат перед уволенными, в том числе сокращенными, 35 работниками на общую сумму свыше 3,5 млн. рублей за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Также выяснилось, что Учредителем организации является орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.



В результате прокуратура Березовского внесла представление в адрес руководителя предприятия с требованием об устранении правонарушений. Помимо прочего, прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) в отношении директора МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского городского округа, а также юридического лица - МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского городского округа.



После вмешательства прокуратуры города задолженность перед работниками погашена в полном объеме.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»