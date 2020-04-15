Уральский «Дом печати» из-за коронавируса может лишиться помещения

10:40 | 16.04.2020

Концертная площадка и бар «Дом печати» в Екатеринбурге может лишиться своего помещения из-за запрета работать в период пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель администрации Семен Гальперин.



«Все арендаторы нашего здания - кафе, рестораны, театр, парк бабочек и мы и другие - входят в этот список. Казалось бы, мы и наши соседи должны получить арендные каникулы и прыгать от радости! Но нет, так не работает. Дело в том, что мы арендуем не у государства напрямую - а у посредника, ООО "Татлинъ". Который арендует у государства все здание, и потом раздает разные его части в субаренду нам и всем остальным. А ООО "Татлинъ" не входит в список пострадавших отраслей, так как не является организацией культуры, общественного питания, досуга и развлечений и прочее, а является организацией, сдающей помещения в аренду»,- пишет Гальперин.



По словам Семёна Гальперина, арендодатели не дают клубу права отсрочки платежей по аренде и угрожают выселением за неуплату.



«Они заняли очень жесткую позицию: не дают нам даже отсрочки, на которую они сами имеют право – и мы конечно, надеялись, что субарендаторы тоже ее получат. И даже не дают хозяевам арендованного нами оборудования забрать его, чтобы нам не приходилось платить еще и за его охрану во время карантина. Реально закрыли ворота и не дают проехать машине. Грозятся выгнать нас, пересдать помещение кому-то еще уже с первого мая»,- рассказал в Facebook Семен Гальперин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»