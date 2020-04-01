В Екатеринбурге будут судить водителей, травмировавших пешехода в ДТП

18:27 | 14.04.2020

Фото: saransk.bezformata.com

В уральской столице перед судом предстанут водители столкнувшихся автомобилей, по вине которых пострадал мужчина-пешеход, об этом рассказали в отделе по надзору за процессуальной деятельностью ГСУ ГУ МВД России.



Авария случилась 14 февраля. Один из обвиняемых, ехавший за рулем «Мазда СХ-7», двигался по улице Шефской со скоростью 79,5 км/ч со стороны Фронтовых Бригад и, не снизив скорость перед перекрестком, отвлекся от контроля за сигналами светофоров. В результате мужчина столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102», водитель которого также нарушил ПДД.



После этого автомобиль «Мазда СХ-7» занесло и отбросило на пешехода. Пешеход получил травмы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.



Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»