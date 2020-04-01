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18:27 | 14.04.2020
Фото: saransk.bezformata.com
В Екатеринбурге будут судить водителей, травмировавших пешехода в ДТП
Авария случилась 14 февраля. Один из обвиняемых, ехавший за рулем «Мазда СХ-7», двигался по улице Шефской со скоростью 79,5 км/ч со стороны Фронтовых Бригад и, не снизив скорость перед перекрестком, отвлекся от контроля за сигналами светофоров. В результате мужчина столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102», водитель которого также нарушил ПДД.
После этого автомобиль «Мазда СХ-7» занесло и отбросило на пешехода. Пешеход получил травмы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.
Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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