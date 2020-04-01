Губернатор Свердловской области разрешил открыть парикхмахерские

18:05 | 10.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева



В Свердловской области во время режима самоизоляции начнут работать парикхмахерские, такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.



«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым Свердловской области смогут начать работать парикмахерские. Но обращаю внимание: речь идет только о стрижках. Также все жители Свердловской области смогут выходить из дома, чтобы получить услуги в организациях, чья работа сейчас не запрещена. При этом нормы санитарной защиты (маски, обработка рук и помещений, социальное дистанцирование) должны быть нерушимы и неукоснительны», - написал губернатор в своем Instagram.



Также Куйвашев подчеркнул, что в Екатеринбурге, в Верхней Пышме, в Среднеуральске, в Березовском, в Красноуральске, в Верхней Салде, в Полевском, в Богдановиче и в Нижнем Тагиле ограничения будут сильнее из-за большей интенсивности миграции, а в остальных муниципалитетах разрешат торговлю непродовольственными товарами и работу детских садов.



«И введение ограничительных мер, и разрешение предприятиям работать — очень сложные решения. Каждый день я пытаюсь найти баланс, чтобы дать возможность вам зарабатывать на жизнь, и при этом не подвергать вас же повышенной опасности», - отметил Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»