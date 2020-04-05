Трассу Пермь – Екатеринбург вновь закрыли

09:06 | 6.04.2020

Трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург вновь закрыли. В этот раз ограничения связаны с проведением капремонта путепровода на 331-м км.



До 7 апреля движение всех видов транспорта на указанном участке остановлено.



Объехать участок можно по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км, а при возникновении заторов – по Московскому тракту. Для левых поворотов в Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 337-м и 317-м км трассы.



Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»