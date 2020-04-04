В Свердловской области за сутки проведено 1553 исследования проб на коронавирус

13:20 | 5.04.2020

Фото: Алексей Даничев

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1553 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1517 человек.



Всего специалистами проведено 23484 исследования. Обследовано 18855 человек.



По данным на 4 апреля, всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заболевания. Состояние троих больных врачи оценивают как тяжёлое, пятерых- средней тяжести. Остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»