Довыборы депутата в Законодательное Собрание Свердловской области перенесут из-за коронавируса

19:21 | 3.04.2020

Фото: medrussia.org

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ЦИК России приняла решение о переносе дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16. Планировалось, что они состоятся 17 мая.



«На этой неделе избирательные комиссии получили право откладывать проведение выборов в случае введения режима повышенной готовности или ЧС – соответствующие изменения внесены в избирательное законодательство. Как вы знаете, на территории Свердловской области режим повышенной готовности введен Указом губернатора еще 18 марта. Накануне мы направили в Центральную избирательную комиссию России обращение о переносе назначенных на 17 мая дополнительных выборов депутата Заксобрания, и сегодня ЦИК на своём заседании приняла такое решение. С этого момента все избирательные действия как со стороны избиркомов, так и стороны кандидатов будут приостановлены до возобновления кампании. Это касается, в том числе, ведения агитации», – отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.



Добавим, что на сегодняшний день отложены 94 избирательные кампании в 34 регионах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»