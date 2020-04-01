Новости дня
19:21 | 3.04.2020
Фото: medrussia.org
Довыборы депутата в Законодательное Собрание Свердловской области перенесут из-за коронавируса
«На этой неделе избирательные комиссии получили право откладывать проведение выборов в случае введения режима повышенной готовности или ЧС – соответствующие изменения внесены в избирательное законодательство. Как вы знаете, на территории Свердловской области режим повышенной готовности введен Указом губернатора еще 18 марта. Накануне мы направили в Центральную избирательную комиссию России обращение о переносе назначенных на 17 мая дополнительных выборов депутата Заксобрания, и сегодня ЦИК на своём заседании приняла такое решение. С этого момента все избирательные действия как со стороны избиркомов, так и стороны кандидатов будут приостановлены до возобновления кампании. Это касается, в том числе, ведения агитации», – отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
Добавим, что на сегодняшний день отложены 94 избирательные кампании в 34 регионах.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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