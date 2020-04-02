В Нижнем Тагиле оборудовали обсерватор для жителей с подозрением на COVID-19

На базе санатория «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле создали обсерватор для местных жителей с подозрением на коронавирус. В изолятор направят тех, кто контактировал с заболевшими.Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, все номера для проживания соответствуют установленным СанПиНам. В каждой палате поставили кровать, шкаф и тумбочку. Питание и наблюдение за прибывшими будет обеспечиваться силами профилактория.Обсерватор может вместить до 150 человек. Врачи, медсестры и обслуживающий персонал уже прошли необходимый инструктаж. Все прибывшие будут находиться под наблюдением врачей две недели и ждать результатов анализа на COVID-19. Если результат будет положительный, то заболевшего переведут в екатеринбургскую ГКБ №40.