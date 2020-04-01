В Екатеринбурге оштрафовали автора фейка о закрытии города из-за коронавируса

19:30 | 2.04.2020

Фото: versiya.info

В уральской столице полиция нашла и оштрафовала женщину, распространившую 28 марта фейковую информацию о закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса, об этом сообщили в свердловском главке.



По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, автора фейковой новости привлекли к ответственности ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Женщина признала свою вину. В результате её оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о пандемии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»