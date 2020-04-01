Следователи Свердловской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

17:02 | 2.04.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Следователи Свердловской области разыскивают без вести пропавшего жителя Невьянска Олега Гаева, 21.09.1973 г.р. 20 февраля мужчина ушёл в неизвестном направлении с улицы Толмачёва.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, нос прямой, волосы короткие русые с теменной залысиной, глаза карие, брови дугообразные, губы тонкие, шрам в области левой лопатки.



На момент исчезновения был одет в чёрную куртку, чёрные болоньевые брюки, чёрные ботинки. При себе имел сотовый телефон и чёрный металлический крестик на белой верёвке.



Если вам известно местонахождение пропавшего или обстоятельства его исчезновения – сообщите об этом по телефону в г. Невьянске: 8 (34356) 4-49-40, 4-49-90, 4-49-80 либо по линии «02».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»