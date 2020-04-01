 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

23:14 | 1.04.2020

Фото: livekuban.ru

Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 11490 граждан

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали о ходе профилактических мероприятий по противодействию COVID-19. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 11490 граждан.

В стационарах региона лежат 194 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего в регионе лабораторно подтверждено 33 случая заболевания, 8 человек уже выздоровели.

Также за минувшие сутки врачи обследовали 963 человека, провели 1005 исследований.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
01.04.2020

23:14 | 1.04.2020
Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 11490 граждан

22:34 | 1.04.2020
Помоги себе сам: сохраняем деньги и здоровье

21:52 | 1.04.2020
В Пермском крае выписали первого выздоровевшего от коронавируса

21:45 | 1.04.2020
Свердловский генерал решил бороться с коронавирусом с помощью «мигалок»

21:08 | 1.04.2020
В Свердловской области в нерабочую неделю существенно снизился пассажиропоток

20:58 | 1.04.2020
Количество нерабочих дней в России могут увеличить

комментариев: 1

20:42 | 1.04.2020
Суды Прикамья рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

20:13 | 1.04.2020
Школьники Пермского края смогут учиться в Яндекс.Школе

20:10 | 1.04.2020
В подмосковье пациент с положительным тестом на COVID-19 пришёл в поликлинику на рентген

19:33 | 1.04.2020
Акция к Всемирному дню распространения информации об аутизме пройдет в Екатеринбурге дистанционно

19:01 | 1.04.2020
В МинЖКХ Свердловской области рассказали, как платить за коммунальные услуги во время карантина

18:52 | 1.04.2020
Свердловский вор в законе Авто задержан в Одессе

18:36 | 1.04.2020
За год Роспотребнадзор забраковал 80% проверенной табачной продукции

18:16 | 1.04.2020
ГКБ №40 Екатеринбурга закупила дополнительные средства связи

18:00 | 1.04.2020
После вмешательства прокуратуры жителям Екатеринбурга возобновили подачу газа

17:44 | 1.04.2020
Из-за таможни до Урала может не дойти гуманитарная помощь

17:26 | 1.04.2020
Свердловские силовики добились перевода маленькой Ксюши из екатеринбургского интерната в обычную школу

17:20 | 1.04.2020
Еще один свердловчанин вылечился от коронавируса

16:55 | 1.04.2020
На перекрестке Бакинских Комиссаров – Победы изменилась схема движения транспорта

16:35 | 1.04.2020
На Среднем Урале сотрудники ГУФСИН спасли мужчину с признаками инсульта

16:14 | 1.04.2020
В апреле свердловчанам принесут пенсии на дом

15:59 | 1.04.2020
Пермские школы организовали полезный онлайн-досуг для учеников и их родителей

15:53 | 1.04.2020
Свердловчан приглашают поучаствовать в конкурсе идей для занятий во время карантина

15:50 | 1.04.2020
В Прикамье готовят более 1800 коек в больницах для приема пациентов с коронавирусом

15:36 | 1.04.2020
Коммунальные службы Екатеринбурга очищают город

15:11 | 1.04.2020
Невьянский суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp

14:52 | 1.04.2020
В Екатеринбурге одна из поликлиник продолжила работать, несмотря на запрет плановых приёмов

14:35 | 1.04.2020
В Екатеринбурге осудят налетчика на пункты микрокредитования

14:13 | 1.04.2020
Подъезд одного из домов в Екатеринбурге засыпали хлоркой

14:07 | 1.04.2020
В Прикамье для инвесторов введут новые налоговые льготы

13:50 | 1.04.2020
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ

13:43 | 1.04.2020
Госдума ввела новые законы из-за коронавируса

13:31 | 1.04.2020
На Среднем Урале не зарегистрированы новые случаи COVID-19

13:26 | 1.04.2020
Инспекция труда Прикамья открыла «горячую линию» по соблюдению режима труда во время коронавируса

13:17 | 1.04.2020
Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу заболевших коронавирусом

13:10 | 1.04.2020
Дмитрий Махонин запретил плановые отключения коммунальных ресурсов по время самоизоляции жителей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 