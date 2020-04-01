Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 11490 граждан

23:14 | 1.04.2020

Фото: livekuban.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали о ходе профилактических мероприятий по противодействию COVID-19. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 11490 граждан.



В стационарах региона лежат 194 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего в регионе лабораторно подтверждено 33 случая заболевания, 8 человек уже выздоровели.



Также за минувшие сутки врачи обследовали 963 человека, провели 1005 исследований.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»