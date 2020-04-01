Новости дня
16:35 | 1.04.2020
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
На Среднем Урале сотрудники ГУФСИН спасли мужчину с признаками инсульта
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что 65-летнего мужчину с признаками инсульта, лежавшего в снегу на береги реки в 500 метрах от исправительного учреждения, обнаружил начальник караула лейтенант внутренней службы Артём Исаков. Он связался по телефону со старшим инспектором отдела охраны майором внутренней службы Александром Валенвейном.
Майор прибыл к месту происшествия на своем снегоходе с санями сразу после звонка. В тот же момент туда была вызвана карета скорой помощи. Пострадавшего благополучно передали медикам.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:36 | 1.04.2020
За год Роспотребнадзор забраковал 80% проверенной табачной продукции
18:16 | 1.04.2020
ГКБ №40 Екатеринбурга закупила дополнительные средства связи
17:44 | 1.04.2020
Из-за таможни до Урала может не дойти гуманитарная помощь
17:26 | 1.04.2020
Свердловские силовики добились перевода маленькой Ксюши из екатеринбургского интерната в обычную школу
17:20 | 1.04.2020
Еще один свердловчанин вылечился от коронавируса
16:14 | 1.04.2020
В апреле свердловчанам принесут пенсии на дом
15:53 | 1.04.2020
Свердловчан приглашают поучаствовать в конкурсе идей для занятий во время карантина
15:50 | 1.04.2020
В Прикамье готовят более 1800 коек в больницах для приема пациентов с коронавирусом
15:36 | 1.04.2020
Коммунальные службы Екатеринбурга очищают город
15:11 | 1.04.2020
Невьянский суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp
14:52 | 1.04.2020
В Екатеринбурге одна из поликлиник продолжила работать, несмотря на запрет плановых приёмов
14:35 | 1.04.2020
В Екатеринбурге осудят налетчика на пункты микрокредитования
14:13 | 1.04.2020
Подъезд одного из домов в Екатеринбурге засыпали хлоркой
14:07 | 1.04.2020
В Прикамье для инвесторов введут новые налоговые льготы
13:50 | 1.04.2020
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ
13:43 | 1.04.2020
Госдума ввела новые законы из-за коронавируса
13:31 | 1.04.2020
На Среднем Урале не зарегистрированы новые случаи COVID-19
13:26 | 1.04.2020
Инспекция труда Прикамья открыла «горячую линию» по соблюдению режима труда во время коронавируса
13:10 | 1.04.2020
Дмитрий Махонин запретил плановые отключения коммунальных ресурсов по время самоизоляции жителей
12:59 | 1.04.2020
В Екатеринбурге из-за неисправного ноутбука загорелась квартира
12:38 | 1.04.2020
Временно отменяется часть авиарейсов из Перми
12:21 | 1.04.2020
Свердловские медики проверили более 16 тысяч проб на коронавирус
11:01 | 1.04.2020
В Свердловской области на ремонт моста через реку Суетка выделят более 92 млн рублей
10:39 | 1.04.2020
Некоторым жителям Екатеринбурга режим самоизоляции придется соблюдать без электричества
10:18 | 1.04.2020
За неправильный выгул собак в Свердловской области начнут наказывать
09:50 | 1.04.2020
На Среднем Урале ищут без вести пропавшего 29-летнего мужчину