На Среднем Урале сотрудники ГУФСИН спасли мужчину с признаками инсульта

16:35 | 1.04.2020

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

На Среднем Урале сотрудники ГУФСИН спасли жизнь парализованному пожилому мужчине. Его обнаружили обездвиженным на берегу реки Сосьва.



В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что 65-летнего мужчину с признаками инсульта, лежавшего в снегу на береги реки в 500 метрах от исправительного учреждения, обнаружил начальник караула лейтенант внутренней службы Артём Исаков. Он связался по телефону со старшим инспектором отдела охраны майором внутренней службы Александром Валенвейном.



Майор прибыл к месту происшествия на своем снегоходе с санями сразу после звонка. В тот же момент туда была вызвана карета скорой помощи. Пострадавшего благополучно передали медикам.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»