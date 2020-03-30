Больницы Екатеринбурга переходят на особый режим работы

18:01 | 30.03.2020

Фото: Комсомольская правда

С 30 марта в поликлиниках муниципальных больниц Екатеринбурга приостанавливается плановый приём пациентов. Отменяется предварительная запись на приём к врачу через портал госуслуг и через Единую городскую регистратуру.



Эти меры касаются плановой медицинской помощи в стационарах и поликлиниках, женских консультациях и в стоматологиях. При этом неотложная помощь для взрослых и детей будет оказываться на дому.



«В приоритете – оказание первичной медико-санитарной помощи на время карантина на дому температурящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь – лицам старше 60 лет», – сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга.



Если возникнет необходимость консультации с врачами-специалистами неотложных пациентов, они будут направлены в городские консультативные центры.



Неотложная стоматологическая помощь будет оказывается в двух городских поликлиниках. Взрослым населению следует обращаться в стоматологическую поликлинику по адресу улица Пушкина,1; детям – в детское отделение СП № 1, по адресу улица Сакко и Ванцетти, 55.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»