В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки

10:40 | 25.03.2020

Фото: 66.rodina.news

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 19-летней Яны Смирновой, пропавшей в районе Вторчермета 28 февраля.



По словам родителей, незадолго до пропажи девушка отдыхала с подругой Олесей, после чего они поехали кататься со знакомым. Как передает издание e1.ru, убийство могло произойти из-за того, что девушка якобы отказала молодому человеку в близости. Перед пропажей Яна позвонила бабушке и пообещала, что будет дома через пять минут.



Подозреваемый свою вину не признает. По его словам, он подвез погибшую до дома, после чего они не виделись. Однако, когда стало известно о ее пропаже, молодей человек перестал выходить на связь: на сообщения не отвечал, трубку не брал.



Также бабушка Яны рассказала, что семья обратилась в полицию только через неделю после пропажи девушки. Родные до последнего надеялись, что она вернется сама. Полицейские нашли тело в 30 км от города, недалеко от поселка Рассоха, со следами удушья 20 марта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»