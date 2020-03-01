ФАС предостерег главу свердловского минздрава, предложившего не пускать молодых врачей в частные больницы

13:36 | 23.03.2020

Фото: gospartner.club

ФАС выдала предостережение министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову, предложившему ввести шестилетний мораторий для выпускников медицинских вузов на право работать в частных больницах. Глава минздрава считает, что таким образом можно будет сдержать отток кадров и государственных медучреждений.



Как сообщил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Максим Дегтярев, подобное публичное заявление должностного лица органа государственной власти недопустимо, так как реализация такой инициативы может привести к созданию преимущественных условий государственным медучреждениям и ограничению конкуренции на рынках медицинских услуг.



В пресс-службе ФАС отметили, что Конституцией РФ защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.



После заявления Цветкова глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков объяснил, что озвученные инициативы касались только «расширения целевого набора в медицинские вузы, создания дополнительных условий для получения студентами практических навыков, закрепления в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения молодых кадров». То есть, речь шла о выпускниках, которые обучались за счет бюджетных средств.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»