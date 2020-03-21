Ко Дню Победы Екатеринбург украсят цветочными вазонами за 450 тысяч рублей

К 9 Мая мэрия Екатеринбурга планирует украсить центральные улицы города цветочными вазонами с изображениями орденов. Конкурс уже объявила администрация Верх-Исетского района. Начальная цена тендера – 454 950 рублей.Внешний вид этих украшений описан в конкурсной документации: «Цветочные горшки должны быть украшены Орденом Славы с Советским орденом Великой Отечественной войны на георгиевской ленточке. Размер: 74х74х63. Они должны быть обиты деревянными лампелями, а на передних сторонах нужно будет прикрепить металлические листы, на которые и будет приклеена эмблема орденов».Вазоны установят на Московской, 27, на площади Субботников, на остановке Жукова, на Папанина, 16, у мемориала «Героям-землякам, павшим в боях за родину в 1941–1945 гг.», на Феофанова, 2 и на улице Репина от Татищева до Центрального стадиона.Установку должны завершить к 1 мая.