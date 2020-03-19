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14:47 | 20.03.2020

Фото: newdaynews.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, сбившему трех пешеходов на улице Фурманова

Сегодня, 20 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю, который сбил на улице Фурманова трех пешеходов, одним из которых был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Владимира Пузырева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В суде установили, что 14 ноября 2018 года около 8:22 Пузырев за рулем автомобиля «Honda CR-V» двигался по улице Фурманова со стороны Уктусской в сторону улицы 8 Марта. В период интенсивного передвижения людей и автомобилей, он нарушил требования ПДД.

Так, Пузырев выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода на перекрестке улиц Фурманова и Уктусская, и, двигаясь со средней скоростью не менее 82,6 км/ч., используя автомобиль в качестве оружия, совершил наезд на трех пешеходов: мужчину, женщину и ехавшего рядом с ней на трехколесном велосипеде двухлетнего мальчика. У пострадавших диагностировали серьезные травмы, которые расцениваются экспертами по признаку опасности для жизни как причинившие тяжкий вред здоровью.

– В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Пузыреву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, в пользу потерпевших с обвиняемого взыскали моральный вред на общую сумма 3,4 миллиона рублей. Приговор пока что в законную силу не вступил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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