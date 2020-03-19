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14:47 | 20.03.2020
Фото: newdaynews.ru
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, сбившему трех пешеходов на улице Фурманова
Владимира Пузырева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
В суде установили, что 14 ноября 2018 года около 8:22 Пузырев за рулем автомобиля «Honda CR-V» двигался по улице Фурманова со стороны Уктусской в сторону улицы 8 Марта. В период интенсивного передвижения людей и автомобилей, он нарушил требования ПДД.
Так, Пузырев выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода на перекрестке улиц Фурманова и Уктусская, и, двигаясь со средней скоростью не менее 82,6 км/ч., используя автомобиль в качестве оружия, совершил наезд на трех пешеходов: мужчину, женщину и ехавшего рядом с ней на трехколесном велосипеде двухлетнего мальчика. У пострадавших диагностировали серьезные травмы, которые расцениваются экспертами по признаку опасности для жизни как причинившие тяжкий вред здоровью.
– В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Пузыреву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Кроме того, в пользу потерпевших с обвиняемого взыскали моральный вред на общую сумма 3,4 миллиона рублей. Приговор пока что в законную силу не вступил.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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